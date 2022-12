Slava’s snow show Aix-en-Provence, 25 janvier 2023, Aix-en-Provence .

Slava’s snow show

2023-01-25 20:00:00 – 2023-01-27

EUR 10 37 On dit de lui qu’il est le plus grand clown du monde. Sur les routes depuis 1993, Slava Polunin, entouré d’autres clowns poètes, transporte dans sa valise cet immense spectacle.



Un clown grotesque et silencieux en barboteuse jaune et pantoufles rouges traverse la vie et nousfait partager ses péripéties aussi magiques que rocambolesques. De la poésie nichée dans les petites choses à la féerie du grand spectacle, on rit et s’émerveille en assistant à cet étrange ballet de pitres. Un monde ébouriffant sur lequel règne un pantin libre et maladroit, qui ne prononce pas un mot mais parle de tout ce qui habite nos drames d’adultes et nos rêves d’enfants.

Chef-d’oeuvre absolu de l’art du clown, ce spectacle tissé dans l’étoffe des rêves enchante le monde entier depuis trente ans.

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

