Slata Show 2 Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

2022-03-24 21:00:00

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 6 Slata Show #2 avec à l’affiche :



Jo Corbeau & le Trident = avec Badan à la basse / Kilo à la batterie / Rastyron aux claviers

+ Elvas Ulaghize = Kilo à la batterie / Lypfi au soubassophone / LaLa à la guitare / Claire Beranger à la flûte traversière

+ Selecta Radio Garlaban = Sound Selecta pro-provençal



Start 21h – Selecta Radio Garlaban

