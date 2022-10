Slask – Ballet National de Pologne Châteaurenard, 2 avril 2023, Châteaurenard.

Slask – Ballet National de Pologne

10 Avenue Léo Lagrange Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard Bouches-du-Rhne Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

2023-04-02 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-02

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard

Bouches-du-Rhne

Châteaurenard

EUR « Slask » multicolore, « Slask » enchanteur », « Un spectacle ravissant, un concert inoubliable, un évènement unique dans son genre »…, c’est ainsi que la presse polonaise a accueilli le premier spectacle de l’ensemble « Slask », il y a bien longtemps. Depuis les qualificatifs restent les mêmes et sont repris dans le monde entier où se produit cet ensemble.



« Slask » popularise le folklore polonais, en présentant les chants et les danses de toutes les régions de la Pologne et en particulier des régions du sud. Ce qu’il y a de plus frappant, c’est le caractère spectaculaire, l’élan des danseurs et de la chorégraphie elle-même, la précision de l’exécution, le chœur excellent et subtil, le pittoresque des costumes, la richesse des couleurs, les tissus et la diversité des mélodies.



La formation artistique de ces artistes est d’un niveau très élevé, chacun d’entre eux fait l’objet d’une sélection drastique au sein de toutes les régions de la Pologne. L’objectif est de présenter le meilleur de la Pologne et de restituer la beauté de son art et de ses traditions.



C’est pour cette raison que Slask offre aux spectateurs le plaisir, la joie et l’émotion artistique. Tous les ingrédients d’un merveilleux spectacle.



Durée 2h20 (dont entracte).

Placement numéroté.

Slask – Ballet National de Pologne à la Salle de l’Etoile.

+33 4 90 95 39 70

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-10-07 par