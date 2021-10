SLASHER PARTY Trempo, 5 octobre 2021, Nantes.

SLASHER PARTY

Trempo, le mardi 5 octobre à 17:00

**Slasher Party** _**Carte blanche**_ Depuis 2016, le nébuleux collectif de vidéastes et photographes Slasher regroupe des activistes autodidactes de la scène hip-hop nantaise, amoureux des métiers de l’image et de la musique, ils mettent en commun leur savoirs-faire, pour mettre en avant les talents locaux. Ils assurent la réalisation de nombreux clips pour des artistes émergents, tout en proposant au public des expositions de leur travail photographique. Ils organisent aussi des événements regroupant toutes les disciplines qu’ils pratiquent au quotidien. À l’occasion de cette Slasher party, ils vous proposent de lever le voile sur les nombreux acteurs et proches du collectif, par le biais de concerts, conférences et expositions. **Expositions (17 à 19H):** Stones_raw – Le cœur et les épaules “Le cœur et les épaules” de Stones_raw (Slasher) reportage sur l’élaboration de l’EP “Sanctuaire” de Fullbaz et Don Max ainsi que de la créations des projets solos des deux rappeurs. Stones les a suivi pendant deux ans, des premiers enregistrements studios, en passant par la réalisation des clips, jusqu’à la sortie des projets. Cracklink – L’arrière-cuisine « L’arrière-cuisine” par Cracklink (Slasher) reportage making off autour des coulisses de Slasher depuis la création du collectif en 2016. Soufiane Oulamine aka Cracklink, membre fondateur et acteur de Slasher lève le voile sur les acteurs et activistes de la nébuleuse “Slasher” au travers de photos prises sur le vif, lors des tournages, événements et diverses et nombreuses sessions de travail. Simon.point.png – Raplive Simon Bouillère né à Lorient en 1996, nantais d’adoption, débute la photographie en 2017 en réalisant des pochettes pour des rappeurs de la région. Très tôt il collabore avec Krumpp et photographie la majorité des concerts rap qu’ils organisent. Rap Live est le résultat de trois années de prises de vues lors de concerts d’artistes majeurs de la scène rap francophone et américaine. Aujourd’hui il vit à Arles et prépare plusieurs reportages photo, notamment au sujet d’une famille de drifters et cascadeurs automobile, ainsi qu’un projet sur les quartiers populaires et rappeurs arlésiens. **Conférence (19h à 20h):** L’équipe Slasher projettera plusieurs clips réalisés au fur et à mesure des années et entre chaque clip échangera avec le public sur les conditions d’élaboration, de tournage, de montage et de réalisation de ces clips, tout en répondant aux questions du public. Certains des artistes pour qui ils ont été réalisés seront présents et échangeront avec eux sur ces projets. Le tout sera animé par un speaker. Intervenants Slasher : Stones, Cracklink, François Chatain, Fullbaz, Arcane… Rappeurs: Don max, Coelho, Malik alias Omar Speaker : Nicolas Cadot (Dype média) **Concerts (20h à 21h50) :** Malik alias Omar Présentation de son nouvel EP sorti le jour même. Don max et Fullbaz Présentation des Ep “sanctuaire” (EP commun) “Spacelander” (Fullbaz) et “Les humains” (Don Max). Sheldon avec Don Max et Fullbaz Morceaux en commun des trois artistes. Coelho Set de morceaux dont les clips ont été réalisé par Slasher **DJ set (22H à 00H) :** Jaycrate DJ set et vidéo, Jaycrate remixera en direct des vidéos clips réalisés par Slasher dans un show inédit mêlant deejaying et vidéo _Organisé par Slasher dans le cadre des Cartes Blanches de Trempo, avec le soutien de Pick Up Production._

Prix libre

Carte blanche au collectif Slasher

Trempo 6 Bd Léon Bureau, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T17:00:00 2021-10-05T23:59:00