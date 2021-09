Nantes Trempo - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Slasher party : Malik alias Omar + Don Max et Fullbaz + Sheldon + Coelho Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre. Depuis 2016, le collectif de vidéastes et photographes Slasher regroupe des activistes autodidactes de la scène hip-hop nantaise, amoureux des métiers de l’image et de la musique. Avec mille et une cordes à leurs arcs, ils œuvrent ensemble pour mettre en avant les talents locaux : réalisations de clips pour des artistes émergent·es, création d’expositions, organisation d’événements pluridisciplinaires… À l’occasion de cette Slasher party, ils proposent de lever le voile sur les nombreux acteurs et proches du collectif. Vernissage de Slasher, l’exposition : à partir de 17h. Accessible jusqu’au vendredi 8 octobre inclus. L’exposition présente trois reportages photographiques distincts, de Stones, Cracklink et Simon.point.png. Slasher, la conférence : de 19h à 20h – Animé par Nicolas Cadot (Dype Média) Plusieurs clips réalisés par le collectif seront projetés, entrecoupés de temps d’échanges avec le public autour de leur élaboration, du moment de leur tournage et de leur montage. L’équipe Slasher et certains des artistes avec lesquels ils travaillent échangeront sur les projets qu’ils ont mené ensemble. Pour Slasher : Stones, Cracklink, François Chatain, Fullbaz, Arcane.Rappeurs : Don Max, Coelho, Malik alias Omar.Showcases : de 20h à minuit – Malik alias Omar / Don Max Fullbaz Sheldon / Coelho / Jaycrate Une carte blanche Trempo à Slasher. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans. Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com

