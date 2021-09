Slasher, l’exposition Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 5 octobre 2021, Nantes.

2021-10-05 du 5 au 8 octobre 2021 de 10h à 19h

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : oui Entrée libre. du 5 au 8 octobre 2021 de 10h à 19h

Depuis 2016, le collectif de vidéastes et photographes Slasher regroupe des activistes autodidactes de la scène hip-hop nantaise, amoureux des métiers de l’image et de la musique. Avec mille et une cordes à leurs arcs, ils œuvrent ensemble pour mettre en avant les talents locaux : réalisations de clips pour des artistes émergent·es, création d’expositions, organisation d’événements pluridisciplinaires… Présentée à l’occasion de la Slasher Party (mardi 5 octobre), Slasher, l’exposition présente trois reportages photographiques distincts. Elle sera visible à Trempo jusqu’au vendredi 8 octobre inclus. – Stones – Slasher : Le Nantais Stones présente Le cœur et les épaules, un reportage photographique autour de l’élaboration de l’EP Sanctuaire de Fullbaz et Don Max, et du projet Spacelander du premier. Le photographe a suivi les rappeurs pendant deux ans, des premiers enregistrements studio jusqu’à la sortie de leurs projets, en passant par la réalisation des clips et la scène. – Cracklink – Slasher : Le photographe Cracklink expose son reportage d’images des coulisses de la création du collectif Slasher. Ce membre fondateur propose un focus sur les acteurs·rices et activistes de la nébuleuse, avec des photos prises sur le vif des tournages, des événements et des sessions de travail. – Simon.point.png : Le photographe Simon.point.png, proche du collectif, présente la série de photos de concerts, Rap Live. Il a capturé pendant trois années des moments de lives sur la région nantaise et parisienne, performés par des artistes francophones et américains. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com