SLAPSHOT+ DEATH BEFORE DISHONOR + RISK + AMERICAN WAR MACHIN LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE, 16 février 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

SLAPSHOT+ DEATH BEFORE DISHONOR + RISK + AMERICAN WAR MACHIN LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 19:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) 4 groupes de punk hardcore parmi des classiques du genre, tous droits venus de Boston pour une date unique en France. La salle va trembler jusque dans ses fondations ! Institution du punk hardcore straight edge depuis 1985, Slapshot revient sur scène avec tous ses tubes et son dernier album en date « Make America Hate Again ». Le groupe de Boston, resté culte au fil des années malgré plusieurs changements de line up, s’est toujours montré prolifique en matière de concerts et de productions. Ce soir, les tauliers fêteront plus de 35 ans de carrière et autant vous dire qu’ils sont toujours aussi énervés qu’au 1er jour ! De Boston aussi, Death Before Dishonor porte depuis le début des années 2000 haut l’étendard d’un punk hardcore à l’énergie dévastatrice. Le quatuor de légende, produit par Jim Siegel (Dropkick Murphys, Blood For Blood), a joué d’innombrables spectacles à travers le monde avec des groupes comme Madball, Agnostic Front et Terror. Leur musique mélange harmonieusement le punk le plus dur de Rancid, les hymnes de la classe ouvrière du Dropkick Murphys, l’attaque hardcore de Hatebreed, et la précision et le riffing de Slayer. Depuis leur retour et la sortie de leur album promotionnel « Prologue to the Pain: A 2020 Demonstration », Risk a mis à jour son style pour se pencher davantage vers le thrash metal qui frôle le hardcore. Côté live, ça castagne net ! Leurs titres filent à vitesse rapide et constante tout en faisant groover dans une noirceur omniprésente. Attention à vos cervicales ! Quand un super groupe composé de membres de Slapshot, Agnotic Front, Blood For Blood… se réunit, ça donne American War Machine ! Un all star band adepte de saturations extrêmes et de riffs plombés qui, tout en lâchant plusieurs pistes implacables prêtes à exploser, s’approprie tous les ingrédients de base du punk hardcore qui fait mal !

Votre billet est ici

LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN EN LAYE 46 rue de Mareil Yvelines

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

4 groupes de punk hardcore parmi des classiques du genre, tous droits venus de Boston pour une date unique en France. La salle va trembler jusque dans ses fondations !

Institution du punk hardcore straight edge depuis 1985, Slapshot revient sur scène avec tous ses tubes et son dernier album en date « Make America Hate Again ». Le groupe de Boston, resté culte au fil des années malgré plusieurs changements de line up, s’est toujours montré prolifique en matière de concerts et de productions. Ce soir, les tauliers fêteront plus de 35 ans de carrière et autant vous dire qu’ils sont toujours aussi énervés qu’au 1er jour !

De Boston aussi, Death Before Dishonor porte depuis le début des années 2000 haut l’étendard d’un punk hardcore à l’énergie dévastatrice. Le quatuor de légende, produit par Jim Siegel (Dropkick Murphys, Blood For Blood), a joué d’innombrables spectacles à travers le monde avec des groupes comme Madball, Agnostic Front et Terror. Leur musique mélange harmonieusement le punk le plus dur de Rancid, les hymnes de la classe ouvrière du Dropkick Murphys, l’attaque hardcore de Hatebreed, et la précision et le riffing de Slayer.

Depuis leur retour et la sortie de leur album promotionnel « Prologue to the Pain: A 2020 Demonstration », Risk a mis à jour son style pour se pencher davantage vers le thrash metal qui frôle le hardcore. Côté live, ça castagne net ! Leurs titres filent à vitesse rapide et constante tout en faisant groover dans une noirceur omniprésente. Attention à vos cervicales !

Quand un super groupe composé de membres de Slapshot, Agnotic Front, Blood For Blood… se réunit, ça donne American War Machine ! Un all star band adepte de saturations extrêmes et de riffs plombés qui, tout en lâchant plusieurs pistes implacables prêtes à exploser, s’approprie tous les ingrédients de base du punk hardcore qui fait mal !

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici