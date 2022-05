Slapshot, 9 juin 2022, .

Slapshot

2022-06-09 – 2022-06-09

10 Les légendes du hardcore de Boston, Slapshot, sont revenues en 2018 avec leur dernier album Make America Hate Again.



Une institution du punk hardcore depuis 1985, Slapshot écrit toujours une musique aussi urgente et pertinente que jamais.

Cette centrale de 11 titres a été enregistrée à The Wild Arctic à Portsmouth, NH avec Dean Baltulonis (Madball, American Nightmare, No Warning).



35 ans plus tard, Choke et compagnie sont toujours aussi énervés et évoquent la même agressivité qui a donné à Slapshot la réputation notoire qu’ils ont aujourd’hui.

Retrouvez Slapshot, les légendes du hardcore de Boston, sur la scène du Molotov.

