Thierry Moral reprend la route d’Annoeullin pour proposer des ateliers entre slam et collage. Ateliers gratuits sur inscription, ouverts aux 12-15 ans : – mardi 28 septembre de 18h à 19h30 – mardi 5 octobre de 18h à 19h30 – samedi 9 octobre de 11h à 12h30 Rendez-vous le samedi 9 octobre, à l’issue de l’atelier, pour la restitution slamée !

Sur inscriptions

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum, 59112 Annœullin Annœullin Nord

