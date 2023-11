Cet évènement est passé Slamaleikoum par Jacky Ido 2 Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Slamaleikoum par Jacky Ido 2 Le 360 Paris Music Factory Paris, 13 novembre 2023, Paris. Le lundi 13 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Jacky Ido met à l’honneur le slam avec sa scène ouverte : Slamaleikoum. Acteur, réalisateur, scénariste et slameur burkinabè, Jacky Ido évolue dans plusieurs disciplines artistiques. Remarqué notamment dans le film “Inglorious Basterds” de Tarantino, dans la série française Taxi Brooklyn ou encore dernièrement dans “Le flambeau” de Jonathan Cohen, il se consacre également à l’organisation d’un rendez- vous mettant à l’honneur le slam régulier et ouvert à tous. Que vous veniez pour écouter ou pour dire des textes, l’équipe du 360 vous accueille chaleureusement dans l’espace du restaurant/bar, transformé en lieu d’expression pour un soir… La scène slam itinérante Nouvelle Vibeprend ses quartiers au 360 Paris Music Factory. Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/evenement/slamaleikoum/

