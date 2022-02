Slam, Rap, Danse, Beatboxer …et 10 MOTS : ÇA VA DETONNER ! MEDIATHEQUE DE LA GORGUE La Gorgue Catégories d’évènement: La Gorgue

Goûtez au plaisir des mots en participant à** « Dis-moi dix mots **» Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française (la langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) **La Compagnie Racines Carrées : Proposition d’un geste artistique, jeux de mots, de sonorité, de dance hip-hop , beatbox **

Entrée libre

