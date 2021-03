Le Port mediatheque Say Le Port Slam quand tu nous tiens ! mediatheque Say Le Port Catégorie d’évènement: Le Port

Slam quand tu nous tiens ! mediatheque Say, 20 mars 2021-20 mars 2021, Le Port. Slam quand tu nous tiens !

mediatheque Say, le samedi 20 mars à 15:00 Guillaume Lapra un artiste aguerri au slam « qui me touche, te touche, vous touche » mediatheque Say 1, rue Georges Bizet 97420 Le Port

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Port Autres Lieu mediatheque Say Adresse 1, rue Georges Bizet 97420 Ville Le Port