Slam Poésie : Kerry-Gladys Ntirampeba et Falmarès – L'Humain d'abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes, 3 mars 2023, Nantes.

Horaire : 18:30 19:20

Gratuit : oui Entrée libre, jauge limitée. Sur scène, deux jeunes auteurs talentueux, Kerry-Gladys Ntirampeba et Falmarès. Accompagnés par le musicien François Fampou, ils proposeront une performance slamée à l’énergie communicative, rythmée par la singularité de leur écriture. La performance sera suivie d’une rencontre-signature avec Falmarès, de 19h30 à 20h15. Dans le cadre du Temps fort citoyen “L’humain d’abord” (du 3 au 5 mars 2023) Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44

