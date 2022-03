SLAM : POEMES et MUSIQUE de l’Éphémère par Miloud CHABANE et Henry HERTEMAN Maison Garonne Cazères Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

SLAM : POEMES et MUSIQUE de l’Éphémère par Miloud CHABANE et Henry HERTEMAN Maison Garonne Cazères, 26 mars 2022, Cazères. SLAM : POEMES et MUSIQUE de l’Éphémère par Miloud CHABANE et Henry HERTEMAN

Maison Garonne Cazères, le samedi 26 mars à 18:00

Les textes ont germés dans le laboratoire de Miloud CHABANE, auteur de textes, slameur de vers, jardinier de mots. Ils sont tirés de son recueil 31 poèmes. Les notes complices naissent sous les doigts agiles d’Henry HERTEMAN, musicien sensible, improvisateur musical, horticulteur de mélodies. Ces deux-là ont commencé à parler jardin, poésie et musique dans un festival où Miloud proférait ses textes. De cette rencontre, une alchimie est née. A l’occasion du Printemps des poètes 2022, ce duo vous propose de venir goûter au parfum de l’Ephémère, véritable fusion entre textes écrits, interprétation libre, musique, où la fantaisie, l’improvisation et la profondeur se côtoient.

Entrée libre sans réservation. Si les conditions le permettent, un apéritif sera partagé en suivant.

Pour le Printemps des poètes, ce duo vous propose de goûter au parfum de l’Ephémère. Un spectacle toujours réinventé où texte et musique s’entremêlent et se répondent. Maison Garonne Cazères 2 rue du Quai Notre Dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu Maison Garonne Cazères Adresse 2 rue du Quai Notre Dame 31220 CAZERES Ville Cazères lieuville Maison Garonne Cazères Cazères Departement Haute-Garonne

Maison Garonne Cazères Cazères Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazeres/

SLAM : POEMES et MUSIQUE de l’Éphémère par Miloud CHABANE et Henry HERTEMAN Maison Garonne Cazères 2022-03-26 was last modified: by SLAM : POEMES et MUSIQUE de l’Éphémère par Miloud CHABANE et Henry HERTEMAN Maison Garonne Cazères Maison Garonne Cazères 26 mars 2022 Cazères Maison Garonne Cazères Cazères

Cazères Haute-Garonne