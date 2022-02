Slam Médiathèque centre-ville, 30 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Slam

Médiathèque centre-ville, le mercredi 30 mars à 15:00

Né dans les années 1980 aux Etats Unis, le slam est une forme de poésie orale, de joute verbale, de mise en jeu de la voix, des mots et des émotions. Cette forme d’expression modernise la poésie et la rend accessible au plus grand nombre. Lors de ces ateliers, les enfants vont être amenés à découvrir le Slam, le pratiquer et créer leur propre registre en compagnie du compositeur-interprète Lord Myke Jam (Champion de France 2016). Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Renseignements et inscription à l’accueil jeunesse : 01 41 23 80 65

Atelier d’écriture dès 13 ans

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T17:00:00