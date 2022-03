SLAM JAM ACOUSTIQUE / Scène ouverte La Mer Veilleuse, 16 mars 2022, Marseille.

SLAM JAM ACOUSTIQUE / Scène ouverte

La Mer Veilleuse, le mercredi 16 mars à 20:00

La production VEI organise une scène ouverte pour SLAM – les artistes du slam/poésie et JAM – les chanteuses et chanteurs qui s’accompagnent avec la guitare acoustique, ou un autre instrument du son acoustique. Simple et unplugged! L’inscription se déroule sur place de la soirée de la scène ouverte. Venez inscrivez vous la soirée même pour un performance de 10 minutes (plusieurs performance par soirée possible). La programmation: 18h30: lntro de l’ouverture 18h40: place libre 18h50: place libre 19h00: .. 19h10:… 19h20:… Au milieu de la soirée on programme un special guest en mars 2022 est ELYAS/@MOOREBLOODINMUSIC ! *N’esitez pas de postuler pour la place de special guest des mois mars et avril Contacter nous par message sur Facebook. SLAM JAM est présenté par Ian Hunt, le chanteur du groupe @B4gman Special guest: ELYAS/ @lefructose

♫♫♫

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T23:30:00