Slam et lecture contée, 21 juillet 2022 15:00, Rennes. ans le cadre de la programmation de l’été, le jeudi 21 juillet est consacré au SLAM et POESIE avec : de 15h à 18h: atelier Slam et Poésie animé par Kev La Raj et Nen Terrien spectacle des deux artistes et scène ouverte collective

Les poètes Kev La Raj et Nen Terrien vous emmènent en balade entre les lignes aériennes avec un atelier d’écriture Slam & Poésie autour du thème du voyage, qu’il soit mobile ou intérieur. L’atelier sera suivi d’un temps de spectacle et de scène ouverte ! Atelier tout public à partir de 8 ans, tous niveaux bienvenus, sur inscription auprès du Jeu de Paume, 12 personnes max. de 18h à 19h: Lecture contée « Les voyages immobiles en Afro-caraïbes – escale haïtienne » par la Compagnie La Poudrière



Lieu Equipement de quartier Le Jeu de Paume Adresse 12, rue Saint Louis Ville Rennes Age minimum 8 Age maximum 99 Organisateur le Jeu de Paume Site : https://my.weezevent.com/programmation-ete

