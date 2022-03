Slam et chanson urbaine Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les enfants ayant participé aux trois ateliers d’écriture vont pouvoir interpréter leur création, au côté du compositeur-interprète Lord Myke Jam (Champion de France de Slam 2016). De quoi savourer les mots autour de cette forme poétique qu’est le Slam. Né dans les années 1980 aux Etats Unis, le slam est une forme de poésie orale, de joute verbale, de mise en jeu de la voix, des mots et des émotions. Cette forme d’expression modernise la poésie et la rend accessible au plus grand nombre. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

