.Public adolescents. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans. payant 2€40/ heure Le centre Paris Anim’ Richard Wright propose aux jeunes de 13 à 17 ans, un stage leur permettant d’être accompagné dans leurs créations de textes en Slam et de les présenter sur scène le samedi 3 juin devant public sur la péniche le Bali. Un stage qui se déroulera du 2 au 5 mai de 17h à 19h au centre Paris Anim’ Richard Wright et le samedi 3 juin entre 14h30 et 17h30 sur la péniche le Bali lors d’une croisière sur la Seine. A savoir que les jeunes seront conviés le samedi 3 juin pour s’exprimer sur scène mais que leurs proches pourront assister à la présentation et profiter de la croisière sur le Seine sur simple réservation auprès de l’accueil de notre centre. CENTRE PARIS ANIM’RICHARD WRIGHT 76bis rue de Rennes 75006 Paris Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

