Slam du Berger et Poésie montagnarde Pau, 26 août 2021, Pau.

Slam du Berger et Poésie montagnarde 2021-08-26 20:30:00 – 2021-08-26 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts

Pau Pyrénées-Atlantiques

Le Musée propose une déambulation poétique à travers les oeuvres avec les slameuses Méluzine et Gabrielle pour découvrir un personnage historique trop méconnu au regard de son incroyable parcours : Pierre Loustaunau (1754-1841), jeune berger de la Vallée d’Aspe devenu général aux Indes.

Depuis les montagnes d’Aydius jusqu’aux Indes, en passant par les Baléares, l’Algérie, l’Égypte ou encore la Syrie, ce spectacle qui s’adresse à tous, nous embarque pour un voyage inédit et enchanteur. Méluzine est une slameuse aux textes engagés, drôles ou poignants. Adepte des scènes ouvertes, elle défend le partage et la liberté d’expression en multipliant la création d’espaces d’expression commune et collective.

Pass sanitaire obligatoire

Le Musée propose une déambulation poétique à travers les oeuvres avec les slameuses Méluzine et Gabrielle pour découvrir un personnage historique trop méconnu au regard de son incroyable parcours : Pierre Loustaunau (1754-1841), jeune berger de la Vallée d’Aspe devenu général aux Indes.

Depuis les montagnes d’Aydius jusqu’aux Indes, en passant par les Baléares, l’Algérie, l’Égypte ou encore la Syrie, ce spectacle qui s’adresse à tous, nous embarque pour un voyage inédit et enchanteur. Méluzine est une slameuse aux textes engagés, drôles ou poignants. Adepte des scènes ouvertes, elle défend le partage et la liberté d’expression en multipliant la création d’espaces d’expression commune et collective.

Pass sanitaire obligatoire

+33 5 59 27 33 02

Le Musée propose une déambulation poétique à travers les oeuvres avec les slameuses Méluzine et Gabrielle pour découvrir un personnage historique trop méconnu au regard de son incroyable parcours : Pierre Loustaunau (1754-1841), jeune berger de la Vallée d’Aspe devenu général aux Indes.

Depuis les montagnes d’Aydius jusqu’aux Indes, en passant par les Baléares, l’Algérie, l’Égypte ou encore la Syrie, ce spectacle qui s’adresse à tous, nous embarque pour un voyage inédit et enchanteur. Méluzine est une slameuse aux textes engagés, drôles ou poignants. Adepte des scènes ouvertes, elle défend le partage et la liberté d’expression en multipliant la création d’espaces d’expression commune et collective.

Pass sanitaire obligatoire

Méluzine

dernière mise à jour : 2021-08-20 par