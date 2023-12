SLAM de poésie Digital Village Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 10 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La scène est ouverte pour une soirée slam poésie

Le slam, art vibrant des mots et des émotions, transcende les limites du langage pour révéler les vérités cachées de l’âme.

Sur scène, les slameurs deviennent les portes-paroles de leurs pensées les plus profondes et de leurs expériences les plus intimes. Chaque mot, prononcé avec passion et rythme, se transforme en une mélodie captivante qui captive l’auditoire.

C’est à travers cette puissante expression artistique que le slam permet de créer un lien profond entre les artistes et leur public. Le slam, c’est bien plus qu’un simple spectacle, c’est une expérience partagée où les mots deviennent des ponts entre les âmes, un moyen de se connecter les uns aux autres au-delà des barrières de la langue et de la culture.

Si vous avez toujours rêvé de mettre des mots sur vos pensées les plus intimes, l’atelier d’écriture qui commence à 18h est l’endroit idéal pour vous. Il vous offre l’opportunité de travailler sur vos textes, d’affiner votre expression et de trouver la justesse des mots pour exprimer vos émotions. Pour seulement 10€, vous pouvez participer à cet atelier qui vous guidera dans le processus créatif.

Puis, à 20h, c’est le moment que vous attendiez tous avec impatience : le Slam commence. La scène est libre, ouverte à tous ceux qui souhaitent partager leurs mots, leurs histoires, leurs passions. N’hésitez pas à venir vous exprimer devant un public chaleureux et bienveillant.

L’entrée est gratuite, car le slam se nourrit de la diversité des voix et des récits qui le composent.

Que vous soyez un habitué de la scène ou que vous montiez pour la première fois sur les planches, le slam vous offre un espace d’expression unique, où la créativité et l’authenticité sont célébrées. Alors, que vous soyez un poète aguerri ou simplement curieux de découvrir cet art fascinant, rejoignez nous pour une soirée mémorable où les mots deviennent musique et où les émotions s’expriment avec intensité. Venez partager vos mots, votre passion et votre âme, car le slam, c’est tout cela à la fois : une célébration de la vie et de l’humanité à travers le pouvoir des mots.

Au programme

18h : Atelier d’écriture, pour que t’aider à mettre des mots sur ce que tu veux partager ✏️ (10€)

20h : Le Slam commence. La scène est libre, alors n’hésites pas à venir t’exprimer devant un public. (GRATUIT)

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village