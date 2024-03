Slam au musée!!!! Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault, dimanche 7 juillet 2024.

Slam au musée!!!! Le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie propose du SLAM AU MUSEE : visites slamées autour des collections du musée par Shan. 7 – 23 juillet Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Sur inscription obligatoire – dans la limite des places disponibles (limitées à 15 personnes). Se présenter dans le hall du musée. Droits d’entrée : 5€/adulte, gratuit – de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T16:00:00+02:00 – 2024-07-07T17:00:00+02:00

Fin : 2024-07-23T16:00:00+02:00 – 2024-07-23T17:00:00+02:00

Le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie propose du SLAM AU MUSEE : visites slamées autour des collections du musée par Shan.

Droits d’entrée. Sur inscription obligatoire – dans la limite des places disponibles (limitées à 15 personnes). De 12 à 102 ans.

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-grand-atelier-chatellerault [{« type »: « email », « value »: « musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 20 30 99 »}]

visites musee

GC_Nicolas Mahu