SLAM ALLEN + LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS L’Odéon, 9 avril 2022, Tremblay-en-France.

SLAM ALLEN + LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS

L’Odéon, le samedi 9 avril à 20:30

SLAM ALLEN Slam a grandi en jouant de la batterie pour le groupe de soul familial «The Allen Brothers» et plus tard, a appris la guitare de son père et de son oncle. Aujourd’hui, avec six albums à son actif, Slam Allen sillonne le monde en jouant dans des festivals du monde entier. Ce musicien et artiste talentueux était le chanteur principal, le guitariste principal et le directeur musical du légendaire James Cotton. «Jouer avec Cotton a été une expérience formidable pour moi ! C’était un grand honneur «. A raison de 6 concerts par semaine pendant 5 ans, il développe cette philosophie qu’il décrit ici : «si je peux divertir les gens, les rendre heureux et les inciter à rester positifs dans la vie, j’ai fait mon travail !» Slam vous capture avec une voix qui fait écho à Otis Redding, une guitare qui vous plonge dans B. B. King et une énergie scénique qui rappelle James Brown, tout en vous captivant avec sa propre musique originale ! PREMIERE PARTIE : LITTLE MOUSE & THE HUNGRY CATS La révélation de la scène blues, Little Mouse & The Hungry Cats, menés par la pétillante chanteuse Claire, enflamme systématiquement les scènes et le public. Chacune de leurs prestations laisse derrière eux une traînée de poudre hautement énergétique et jubilatoire. Concert assis // Bar sur place

Plein tarif 16€ / Tarif réduit 12€

Slam a grandi en jouant de la batterie pour le groupe de soul familial «The Allen Brothers» et plus tard, a appris la guitare de son père et de son oncle

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T23:30:00