Saint-Jean-d’Arves Savoie Saint-Jean-d’Arves En équipe de 2, venez affronter lors d’un slalom parallèle sur la piste éclairée de Saint Jean d’Arves et rivaliser aves les chronos des moniteurs et des enfants du ski club. info@sja73.com +33 4 79 59 73 30 La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves

