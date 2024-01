SIMONY SLALOM Lille, mercredi 24 avril 2024.

Le concert initialement prévu au Slalom à Lille le 06 octobre 2023 puis reporté au 01 décembre 2023 aura finalement lieu le 24 avril 2024 à 20h00 à la Bulle Café à Lille 47 RUE D’ARRAS 59000 LILLELes billets restent valables, les remboursements sont acceptés« J’ai une (très) bonne, et une moins bonne nouvelle :Une grosse surprise arrive bientôt mais je ne peux pas vous la dévoiler, vous comprendrez dans quelques mois… Du coup plusieurs dates sont reportées (et bien sûr les billets achetés restent valables) ! Mon concert à Lille au Slalom initialement prévu le 06 octobre est décalé au 1er décembre 2023 »« Bloqué dans le réel, j’ai dû combattre mes peurs et mes doutes pour trouver la paix. »VORTEX, le nouvel EP de SIMONY, nous plonge dans une réalité parallèle. Un parcours dans le temps à la recherche du bonheur : d’un passé douloureux (« A13 »), aux émotions vives du présent (« RSA Gris Nardo »), à l’illusion d’un futur virtuel et salvateur (« Vortex »).Cet EP marque un tournant artistique pour SIMONY. Son rap se précise et l’énergie qui s’en dégage est intacte. Un nouveau départ.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:00

SLALOM 84 RUE DE TREVISE 59000 Lille 59