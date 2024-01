Dimension Birthday Party Slalom Lille, samedi 10 février 2024.

Dimension Birthday Party Soirée rap, trap et hip-hop à Lille 10 et 11 février Slalom Sur inscription

Début : 2024-02-10T23:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-11T00:00:00+01:00 – 2024-02-11T05:30:00+01:00

DIMENSION, la référence incontournable de la mode streetwear et de la seconde main à Lille, s’apprête à célébrer son troisième anniversaire de manière grandiose ! La célébration aura lieu à SLALOM, la boîte de nuit la plus prisée de Lille avec au programme une ambiance hip-hop ! Pour l’occasion, la marque fait appelle à RAWWW, organisateur de soirées rap à Lille, pour un line-up exclusif !

Les DJ renommés HOODINI et BLØD vont mixer les plus gros hit du rap français et américain avant de laisser place aux scène rap émergente avec les shows des rappeurs Zéphir + 63OG + Artiste surprise… des surprises tout au long de la nuit garantiront une fête mémorable !

DIMENSION convie sa communauté à fêter cet anniversaire et faire la fête sur les plus gros hits du moment !

Places limitées : https://shotgun.live/fr/events/slalom-dimension-birthday-by-rawww-hoodini-630-g

