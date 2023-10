MOJI x SBOY SLALOM Lille, 23 novembre 2023, Lille.

MOJI x SBOY SLALOM a lieu à la date du 2023-11-23 à 20:30:00.

Tarif : 15.84 à 19.8 euros.

Avec plus de 700k auditeurs, Moji x Sboy sont deux jeunes à qui le plus bel avenir est promis. Le duo se démarque de par leur style unique alliant émotions, mélodies et univers profond. Attitude et charisme font partie intégrante des deux rappeurs, tant dans leurs sons que dans leurs visuels. Leur vision différente et ambitieuse se reflète dans leurs textes, dépeignant leur quotidien et regard sur le monde. Moji x Sboy sont porteurs d’un étendard, d’une proposition unique, nourrissant énormément d’attente auprès d’un public avant-gardiste. Retrouvez-les au Slalom (Lille) le 23 novembre 2023 à 20:30.

SLALOM

84 RUE DE TREVISE Lille 59000

