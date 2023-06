Tif • Vendredi 27 Octobre 2023 • Slalom, Lille Slalom Lille, 28 octobre 2023, Lille.

Toufik alias Tif est un artiste originaire d’Alger vivant à Paris.

Ce rappeur mélomane, capable de rapper et de chanter en français comme en arabe, a connu un engouement avec son titre 3iniya (« les yeux ») en 2020. Le clip tourné à Alger lui a créé une audience en Algérie et en France (+803K vues).

Son public était au rendez-vous à son retour en mai 2022 lors de la sortie de son premier projet Houma Sweet Houma (« quartier mon doux quartier »).

Malgré des propositions de grosses industries, Tif a fait le choix de l’indépendance et d’un contrat de distribution chez Warner pour préparer ce premier EP afin de rester fidèle à sa musique. Houma Sweet Houma nous fait voyager entre Alger et Paris par ses paroles touchantes et sa musicalité certaine.

L’univers de Tif est identifié et identifiable, sa nostalgie joyeuse et communicative, et ses rythmes mélancoliques et exaltés, comme l’incarne son single Hinata.

Tif écrira une nouvelle page avec son prochain projet prévu pour mars, dont Amnesia est le premier extrait.

