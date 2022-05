SLALOM GEOPARC Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges 8e Slalom régional Géoparc – Saint-Dié-des-Vosges, organisé les 25 et 26 mai 2022 par l’ASA Mirecourt et Géoparc – BH Promo, ligue Grand Est.Compétition comptant pour la Coupe de France des Slaloms. + Championnat du Luxembourg. Essais le jeudi de 9h15 à 12h00 puis course en 3 manches à 13h45. Slalom d’une longueur de 1400m – Circuit Géopark à Saint-Dié-des-Vosges. Buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux assister à ce bel évènement de compétition auto ! Attention : Compétition se déroulant le Jeudi de l’Ascension ! https://www.facebook.com/ASAMirecourt/ Rue Dieudonné DUBOIS GEOPARC Saint-Dié-des-Vosges

