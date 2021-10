Bègles Complexe Langevin Bègles, Gironde SLACKLINE Complexe Langevin Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

SLACKLINE Complexe Langevin, 26 octobre 2021, Bègles. SLACKLINE

Complexe Langevin, le mardi 26 octobre à 10:30

Lorsque cette fameuse bande rebondissante qui fait environ deux pouces de largeur est installée entre deux arbres, la fébrilité des groupes se fait sentir à tous les coups ! Étonnamment, des gens de tous les âges se voient être interpellés par ce sport, puisque les multiples façons d’utiliser le slackline en font une activité tout autant adaptée aux tout-petits qu’aux adultes. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions sur place

La nouvelle activité sportive tendance : la Slackline ! Complexe Langevin 129, Bis Rue de Lauriol 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T10:30:00 2021-10-26T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Complexe Langevin Adresse 129, Bis Rue de Lauriol 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Complexe Langevin Bègles