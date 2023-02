SL BENFICA – SAISON 2022/2023 ESTADIO DA LUZ LISBOA Catégorie d’Évènement: LISBOA

SL BENFICA – SAISON 2022/2023 ESTADIO DA LUZ, 3 février 2023 00:00, LISBOA. SL BENFICA – SAISON 2022/2023 SL Benfica. De 2023-02-03 à 2023-05-29 00:00. Tarif : 89.0 179.0 euros

ESTADIO DA LUZ LISBOA 1500-313 . Lundi 20 février 2023 à 21h15 SL BENFICA / BOAVISTAPrimeira Liga – Saison 2022/2023A l’Estádio da LuzCATEGORIES :Catégorie 1 : Tribune Latérale Inférieure (en orange sur le plan)- Pack comprenant écharpe de Benfica- Billet pour la visite du stade et du musée- Repas et boisson au stade- 20% de réduction à la boutique du Club. Catégorie 2 : Tribune Latérale Supérieure (en rouge sur le plan)- Pack comprenant une écharpe de Benfica. Catégorie 3 : Virage Standard (en bleu sur le plan)REMISE DES BILLETS :Attention, lors de l’achat de ce match vous recevrez une contremarque qui ne permet pas l’accès au stade.Les billets d’accès aux matchs seront envoyés par e-mail sous forme de e-ticket, au plus tard 48h avant le coup d’envoi. Les valeurs ajoutées éventuellement incluses dans le pack choisi seront livrées à votre hôtel. Le cas échéant, cette adresse vous sera demandée par e-mail ou téléphone suite à votre achat. En cas de report et/ou changement d’horaire les billets restent valables pour la nouvelle date.Les prix comprennent :- Frais d’agence inclus- Frais de gestion inclus- Frais de location inclusLe billet d’accès direct au stade, ne comprenant pas les frais détaillés ci-dessus, aura une valeur faciale différente du billet acheté dans notre réseau. IMPORTANT :La date du match est initialement prévue dans le calendrier de la Primeira Liga le samedi.Elle peut ensuite être sujette à des modifications sans préavis en fonction des impératifs d’autres compétitions ou des médias.Par exemple un match prévu le samedi peut être déplacé au vendredi, au dimanche ou au lundi.Les matchs en semaine peuvent se jouer le mardi, le mercredi ou le jeudi.Il appartient au client de vérifier ces informations définitives, consultables sur le site officiel de la Primeira Liga : www.ligaportugal.ptLe placement est garanti au minimum par paires. Pour les réservations plus nombreuses, nous ferons le maximum pour placer ensemble les participants, sous réserve de disponibilité. Téléphone d’assistance : 0034 600 042 580. SL Benfica Votre billet est ici Lundi 20 février 2023 à 21h15 SL BENFICA / BOAVISTA

