**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– **SKYZOPHONIK & LA LOCOMOBILE** ——————————- **Skyzophonik** Une talentueuse section cuivre, des percussions énergiques, un chant scandé haut et fort ! Le sextet Skyzophonik aime Youngblood Brass Band, Louis Armstrong ou encore la soul de Troy Andrews (aka Trombone Shorty). Et redonne vie à la tradition de la fanfare en visitant les champs musicaux du groove hiphop, de la démence jazz New-Orleans et de l’énergie rock dans un grand festin sonore. **La Locomobile** Du funk à l’électro-swing festif : personne ne reste à quai avec ce « crazy vagabond band » arpentant les rues sans relâche ! Inspirée des univers de Gaston Lagaffe, Retour vers le Futur ou encore Tex Avery, La Locomobile embarque à son bord instruments, musiciens et passagers au gré des rencontres et des péripéties. Le secret de ses ondulations poétiques : elle roule à l’Énergie Musicale. **14h30** Concert Skyzophonik – Foyer Rural 14 Rue du Bourg, 59320 Ennetières-en-Weppes **15h** Déambulation Locomobile – Départ : Foyer Rural 14 Rue du Bourg 59320 Ennetières-en-Weppes **16h** Concert Skyzophonik – Espace Kalimera, Rue Paul Procureur, 59320 Englos

Gratuit

Foyer Rural 14 Rue du Bourg 59320 Ennetières-en-Weppes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T17:30:00

