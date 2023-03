Skyy LE NOUVEAU CAP, 12 mai 2023, AULNAY SOUS BOIS.

Skyy LE NOUVEAU CAP. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Le mythique groupe sera de passage à Paris et c’est au Nouveau Cap qu’il fera escale ! De « Let’s celebrate » à « Show me the Way » ou « Here’s to you », tous leurs succès seront joués . Dolores Milligan, Denise Wilkinson et Benita Williams seront sur scène pour délivrer les sets made in SKYY à ne pas manquer….

Votre billet est ici

LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS 56, rue Auguste Renoir Seine-Saint-Denis

Le mythique groupe sera de passage à Paris et c’est au Nouveau Cap qu’il fera escale !

De « Let’s celebrate » à « Show me the Way » ou « Here’s to you », tous leurs succès seront joués .

Dolores Milligan, Denise Wilkinson et Benita Williams seront sur scène pour délivrer les sets made in SKYY à ne pas manquer….



.24.2 EUR24.2.

Votre billet est ici