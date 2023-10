Skyloom Le 360 Paris Music Factory Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Véronique Hermann Sambin vous présente son oeuvre de jazz créole : Skyloom.

« Véronique Hermann Sambin n’est pas seulement une chanteuse expérimentée, c’est aussi une conteuse vibrante et une poétesse exigeante dont les textes font toujours preuve d’un mélange de lucidité, d’humour et de sensibilité aiguë. Dans ses dernières chansons (que l’on retrouve sur le très réussi Sky Loom), cette poésie s’exprime surtout en créole, et c’est comme une beauté supplémentaire à sa musique. Véro est rare, ne la manquez pas. »

Télérama – Louis Julien Nicolaou

Distribution:

Véronique Hermann SAMBIN : chant, guitare

Yoann De danier: batterie

Ralph Lavital: guitares

Régis Thérèse: basse

Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory

32 rue Myrha – 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/skyloom-2/

