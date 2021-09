Skylax w/ Hardrock Striker, Holdtight, Armagnac, DJ Tsygan LE FOLIE’S PIGALLE, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 23h45 à 6h

payant

SKYLAX RECORDS est enfin de retour dans le club le plus trash de la capitale, le désormais célèbre Folies Pigalle !

C’est en plein coeur de Paris dans le quartier historique de Pigalle que nous vous recevons avec un line up de choc pour une orgie de house made in france ! Au programme BLEU BLANC HOUSE ALL NIGHT LONG w/ HARDROCK STRIKER, Holdtight, Armagnac & DJ Tsygan

[STAND DE TEST ANTIGENIQUE A L’ENTRÉE]

Nouveauté à Folies Paris, vous pourrez vous faire dépister avec un stand de test antigénique que nous mettrons en place lors de la soirée en collaboration avec une pharmacie pour nos événements !

Les places achetées permettent de rester sur place jusqu’à 12h00 et de bénéficier de l’after.

Pour cette fête exceptionnelle, nous accueillerons le boss HARDROCK STRIKER, DJ producteur & label manager du désormais mythique et incontournable label SKYLAX RECORDS, auteur d’une magnifique double compilation CD retrospective Skylax House Explosion selectionné & mixé par la legende queer DJ Sprinkles & HARDROCK STRIKER sortie via Kompakt Records. 3 vinyls exclusifs (Skylax House Explosion I, II et III) ont accompagnés ce double CD ne comportant là encore que des inédits issus du catalogue pléthorique de SKYLAX signé par le maître Move D, Octo Octa, Lauer, Jason Grove, Flabaire, Signal ST et bien d’autres. Loué pour son travail de DJ/Producer par les medias les plus prestigieux au monde tel The Wire: Adventures In Modern Music, GROOVE-Magazin (compilation of the month), Resident Advisor, Ransom Note, Les Inrockuptibles, TSUGI, Worldwide FM (Gilles Peterson), DJ Mag, Mixmag & Boiler Room, ses sets ont resonné in some of the best & hottest spot in the world (Berghain / Panorama Bar, About Blank, Renate +++). Il sera là ce soir pour vous acccompagner tout au long de la nuit dans ce désormais lieu incontournable du clubbing parisien.

Dans le cockpit, l’excellent producteur frenchy dont la cote ne cesse de monter : Holdtight ! Auteur de bouillonnants edits via son delicieux label Hot’n’spicy ainsi de superbes tracks dub-techno sous le nom de Fen D’arioto, en préparation un secret afro edit made in cameroun pour Skylax, il nous fera l’honneur d’être présent behind the decks pour distiller sa science du mix. L’autre grand talent de demain mais en faites d’aujourd’hui, c’est aussi notre Armagnac national avec déjà 2 releases à son actif sur SKYLAX, qui continue un sans faute en terme de feedback dithyrambiques, après “Pour mes soeurs” avec un heavy support de Resident Advisor, Trax Magazine, BICEP, Chaos In The CBD, ou encore Africaine 808, il a dégaîné cet année le dantesque “The world as we know it” avec ses sonorités entre deep et trance made in 1991, là encore BEN UFO, MCDE ou encore Groove magazine ont apporté un soutien massif à cette sortie. L’excellent Rémois en exil à Paris Clap42 a décidé de ralentir le tempo pour marier Italo-disco et New Beat à la gloire de l’ère post-disco de la fin des années 80 et se presentera sous son new blaze : DJ Tsygan ! « Move your ass feel the beat » attendez vous a une ambiance plus proche du macumba club que de l’art contemporain : STAY UNDERGROUND, IT PAYS

LINE UP

HARDROCK STRIKER (SKYLAX RECORDS / Fr)

HOLDTIGHT (Hot’n’Spicy / Skylax / Fr)

Armagnac (SKYLAX RECORDS / FR)

DJ Tsygan (Community center / FR)

INFOS PRATIQUES

Concerts -> Électronique

LE FOLIE’S PIGALLE 11 place Pigalle Paris 75009

2, 12 : Pigalle (63m) 12 : Abbesses (289m)



Contact :skylax https://www.facebook.com/skylaxrecords https://www.facebook.com/events/1464756987234773

Concerts -> Électronique Étudiants;Queer Lgbt;Urbain;Nuit Blanche;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-09-11T23:45:00+02:00_2021-09-12T06:00:00+02:00

illustration officielle