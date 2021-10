Skyfall Saint-Quentin, 20 novembre 2021, Saint-Quentin.

Skyfall 2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-21 03:00:00

Saint-Quentin Aisne

55 Prenez part à l’événement le plus prestigieux de l’année !

Le 20 Novembre 2021, mettez votre plus belle tenue et venez monter les marches du palais de Fervaques de Saint-Quentin et assister à la plus belle soirée de la région !

contact@redell.fr +33 6 52 82 96 16 https://www.redellevents.fr/

