SKY & ROAD ! MIEKO MIYAZAKI & LE QUATOR YAKO SALLE CORTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

SKY & ROAD ! MIEKO MIYAZAKI & LE QUATOR YAKO SALLE CORTOT, 16 février 2023, PARIS. SKY & ROAD ! MIEKO MIYAZAKI & LE QUATOR YAKO SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros. Sortie de l'Album « Sky & Road » ! Composé par Mieko Miyazaki pour 29 cordes et 5 instruments ! – Nen Nen Sui Sui – Oriental Express – Quatre saisons – Sky and Road – Petite grenouille – October – Saï-Ko… Retrouvez 5 musiciens unis pour le meilleur de la musique : Mieko Miyazaki au koto et le Quatuor à cordes Yako ! Partagez ce coup de foudre entre la musicienne japonaise et le fougueux Quatuor Yako ! Sky & Road, c'est une création unique avec des plans sonores inattendus, un discours tantôt endiablé, tantôt rêveur, toujours résolument optimiste. Mieko Miyazaki : koto Quatuor Yako : Ludovic Thilly & Pierre Maestra violons, Sarah Teboul alto, Alban Lebrun violoncelle

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SALLE CORTOT Adresse 78 rue Cardinet Ville PARIS Tarif 44.0-44.0 lieuville SALLE CORTOT PARIS Departement Paris

PARIS Paris