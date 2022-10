Skullflower, Live in Antwerpen, 27.01.2007 – Part II Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-24 – 2022-11-19

Bouches-du-Rhne Hendrik Hegray pratique le dessin, la musique, la performance, la photo, la vidéo, la sculpture.



Influencé à la fin des années 90 par les mouvements liés au graphisme et au dessin underground, il publie de nombreuses revues Nazi Knife, Ed. Paraguay, False Flag (W Jonas Delaborde) avec une implication particulière dans le domaine de l’auto-édition.



Hendrik Hegray développe une œuvre forte, fragile, radicale et aberrante qui, malgré sa radicalité et sa position en «marge» a pu bénéficier d’importantes mises en avant avec les expositions L’époque, les humeurs, les valeurs, l’attention.



Hendrik Hegray poursuit un chemin au gré d’envies, de partages, de rencontres, et propose une variation de sa capacité à tendre au monde un miroir accidenté, peuplé de ses chimères, inventions, de ses débris et découvertes.



Hendrik Hegray développe une œuvre forte, fragile, radicale et aberrante qui, malgré sa radicalité et sa position en «marge» a pu bénéficier d'importantes mises en avant.

