Silzig ha Farz 2024 Skolaj Diwan Gwiseni Skolaj Diwan Gwiseni Guissény

SILZIG HA FARZ au collège Diwan de Guisseny, Skoal an aod.

Dimanche 21 janvier 2024 à partir de midi.

Menu : Soupe, Silzig Ha Farz (avec saucisse de cochon bio, légumes bio), fruits, café.

Prix : 13€ adulte, 11€ enfant, 12€ à emporter (prévoir ses récipients)

Réservation et règlement en ligne sur : https://www.helloasso.com/associations/an-ode-wenn/boutiques/silzig-ha-farz-2024

Ou chez Françoise Gouez, caviste à Guisseny.

Ou au 06.60.83.65.14

Nous espérons que notre nouvelle formule « Silzig Ha Farz » va vous plaire. Nous vous proposons un repas plus éthique que ce que nous avons pu vous proposer auparavant. Uniquement deux cochons bio seront abattus et intégralement transformés pour notre évènement. Ils ont été élevé dans un rayon de 20km autour du collège, les légumes bio ont été cultivés localement. Le repas sera préparé par une équipe de parents bénévoles. Un bon repas, bio, local, éthique avec une réduction importante des déchets étaient les objectifs de l’équipe organisatrice. Nous attendons avec impatience vos retours concernant cette nouvelle formule !

Skolaj Diwan Gwiseni Skol an Aod 29880 Guissény Guissény 29880 Finistère Bretagne

