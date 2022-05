Skol Wiski Armorik – Atelier d’assemblage Armorik Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Skol Wiski Armorik – Atelier d’assemblage Armorik Lannion, 21 mai 2022, Lannion. Skol Wiski Armorik – Atelier d’assemblage Armorik Distillerie Warenghem Boutill Lannion

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 18:30:00 Distillerie Warenghem Boutill

Lannion Côtes d’Armor Devenez, le temps de l’atelier, le maître assembleur de votre propre whisky et repartez avec votre bouteille ! +33 2 96 37 00 08 https://distillerie-warenghem.bzh/visite/ Devenez, le temps de l’atelier, le maître assembleur de votre propre whisky et repartez avec votre bouteille ! Distillerie Warenghem Boutill Lannion

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Distillerie Warenghem Boutill Ville Lannion lieuville Distillerie Warenghem Boutill Lannion Departement Côtes d’Armor

Lannion Lannion Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Skol Wiski Armorik – Atelier d’assemblage Armorik Lannion 2022-05-21 was last modified: by Skol Wiski Armorik – Atelier d’assemblage Armorik Lannion Lannion 21 mai 2022 Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes d’Armor