Apprendre par le chant Skol Vreizh – La Manu, 25 mars 2023, Morlaix. Apprendre par le chant Samedi 25 mars, 09h30, 14h00 Skol Vreizh – La Manu 25 euros la journée Stage animé par Ifig & Nanda Troadeg Skol Vreizh – La Manu La Manu, 41 Quai de Léon, 29600 MORLAIX Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 77 10 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00 – 2023-03-25T12:30:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00 K.L.T. – Ti ar Vro Montroulez

