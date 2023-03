Portes-ouvertes à l’école Sainte-Anne de Plabennec (Divaskell) Skol Santez-Anna Plabenneg Plabennec Catégories d’Évènement: Finistère

Plabennec

Portes-ouvertes à l’école Sainte-Anne de Plabennec (Divaskell) Skol Santez-Anna Plabenneg, 10 mars 2023, Plabennec. Portes-ouvertes à l’école Sainte-Anne de Plabennec (Divaskell) 10 et 11 mars Skol Santez-Anna Plabenneg Skol Santez-Anna Plabenneg 35 rue des 3 Frères Le Roy Plabennec Plabennec 29860 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « plabenneg@divaskell.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T17:00:00+01:00 – 2023-03-10T18:30:00+01:00

2023-03-11T09:30:00+01:00 – 2023-03-11T12:00:00+01:00 Ecole.bzh

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Skol Santez-Anna Plabenneg Adresse 35 rue des 3 Frères Le Roy Plabennec Ville Plabennec Departement Finistère Lieu Ville Skol Santez-Anna Plabenneg Plabennec

Skol Santez-Anna Plabenneg Plabennec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plabennec/

Portes-ouvertes à l’école Sainte-Anne de Plabennec (Divaskell) Skol Santez-Anna Plabenneg 2023-03-10 was last modified: by Portes-ouvertes à l’école Sainte-Anne de Plabennec (Divaskell) Skol Santez-Anna Plabenneg Skol Santez-Anna Plabenneg 10 mars 2023 Plabennec Skol Santez-Anna Plabenneg Plabennec

Plabennec Finistère