Skol Moutik Bian Lampaul-Plouarzel, 15 juin 2022, Lampaul-Plouarzel.

Skol Moutik Bian Lampaul-Plouarzel

2022-06-15 – 2022-09-15

Lampaul-Plouarzel Finistère Lampaul-Plouarzel

Bienvenue à Skol Moutik Bian, école de voile traditionnelle basée dans l’aber Ildut. Mareck, marin au long cours sur voiliers géants mais également enfant du pays et moniteur diplômé, vous accueille à bord de son cotre aurique pour ses balades d’initiation à la voile traditionnelle. Technique, navigation, matelotage, faune et flore et histoire locale seront abordés pour que vous passiez la plus agréable des navigations.

mareckdupont2@gmail.com +33 6 95 67 41 56

Lampaul-Plouarzel

