Portes ouvertes des écoles publiques de Plougastel-Daoulas Skol Mona Ozouf Plougastell-Daoulaz Catégories d’Évènement: Penn-ar-Bed

Plougastell-Daoulaz

Portes ouvertes des écoles publiques de Plougastel-Daoulas Skol Mona Ozouf, 25 mars 2023, Plougastell-Daoulaz. Portes ouvertes des écoles publiques de Plougastel-Daoulas Samedi 25 mars, 10h00 Skol Mona Ozouf Les portes ouvertes des écoles bilingues publiques de Plougastel-Daoulas sont organisées samedi 25 mars de 10h à 12h. Une filière bilingue est proposée dans chacun des 2 groupes scolaires

Ecole Mona Ozouf 02 98 37 57 59

Ecole Keravel/Goarem Goz 02 98 40 33 03 ou 02 98 40 22 64. Skol Mona Ozouf Rue de la Fontaine Blanche, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastell-Daoulaz 29470 Penn-ar-Bed Breizh [{« type »: « email », « value »: « plougastell@div-yezh.bzh »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/divyezh29plougastell »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00 plougastel skol

Détails Catégories d’Évènement: Penn-ar-Bed, Plougastell-Daoulaz Autres Lieu Skol Mona Ozouf Adresse Rue de la Fontaine Blanche, 29470 Plougastel-Daoulas Ville Plougastell-Daoulaz Departement Penn-ar-Bed Lieu Ville Skol Mona Ozouf Plougastell-Daoulaz

Skol Mona Ozouf Plougastell-Daoulaz Penn-ar-Bed https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougastell-daoulaz/

Portes ouvertes des écoles publiques de Plougastel-Daoulas Skol Mona Ozouf 2023-03-25 was last modified: by Portes ouvertes des écoles publiques de Plougastel-Daoulas Skol Mona Ozouf Skol Mona Ozouf 25 mars 2023 Plougastell-Daoulaz Skol Mona Ozouf Plougastell-Daoulaz

Plougastell-Daoulaz Penn-ar-Bed