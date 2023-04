Café bretonnant à Gouézec – Conférence de Gwenaël Mazé Skol gozh ar baotred Gouezeg Catégories d’Évènement: Gouezeg

Café bretonnant à Gouézec – Conférence de Gwenaël Mazé Skol gozh ar baotred, 24 avril 2023, Gouezeg. Café bretonnant à Gouézec – Conférence de Gwenaël Mazé Lundi 24 avril, 14h30 Skol gozh ar baotred Entrée gratuite Le groupe « Kafe brezhonek » de Gouézeg organise une après-midi conférence et échanges avec Gwenaël Maze sur le parcours de Frank Caro.

Qui était-il ? Comment a-t-il marqué l’esprit des Gouézecois·es et d’autres dans le monde ?

Des éléments de réponse seront donnés à Gouézec lundi 24 avril à 14h30, dans une salle de l’ancienne école de garçons, à-côté de la mairie.

Organisation : Culture pour tous à Gouézeg, Anna ar Gow et Dominique Merrien.

C’est gratuit ! Tout le monde peut venir, locuteur·trice ou apprenant·e du breton. Skol gozh ar baotred 4 straed Karreg an Tan – 29 190 Gouezeg Gouezeg 29190 Penn-ar-Bed Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

