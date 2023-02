Dorioù digor war ar soubidigezh ! / Portes ouvertes sur l’immersion ! Skol Diwan Plounevez-Moedeg Plounévez-Moëdec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plounévez-Moëdec

Dorioù digor war ar soubidigezh ! / Portes ouvertes sur l’immersion ! Skol Diwan Plounevez-Moedeg, 10 mars 2023, Plounévez-Moëdec. Dorioù digor war ar soubidigezh ! / Portes ouvertes sur l’immersion ! 10 et 11 mars Skol Diwan Plounevez-Moedeg Deuit da welet ! Venez découvrir la pédagogie immersive en langue bretonne et le réseau Diwan où les écoles associatives, gratuites, laïques et ouvertes à tous accueillent les enfants à partir de 2 ans, de la maternelle au lycée.

Équipe pédagogique et parents d’élèves seront sur place pour vous accueillir ! Skol Diwan Plounevez-Moedeg 14 straed / rue Jean Moulin Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T16:00:00+00:00 – 2023-03-11T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plounévez-Moëdec Autres Lieu Skol Diwan Plounevez-Moedeg Adresse 14 straed / rue Jean Moulin Ville Plounévez-Moëdec lieuville Skol Diwan Plounevez-Moedeg Plounévez-Moëdec Departement Côtes-d'Armor

Skol Diwan Plounevez-Moedeg Plounévez-Moëdec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plounevez-moedec/

Dorioù digor war ar soubidigezh ! / Portes ouvertes sur l’immersion ! Skol Diwan Plounevez-Moedeg 2023-03-10 was last modified: by Dorioù digor war ar soubidigezh ! / Portes ouvertes sur l’immersion ! Skol Diwan Plounevez-Moedeg Skol Diwan Plounevez-Moedeg 10 mars 2023 Plounévez-Moëdec Skol Diwan Plounevez-Moedeg Plounévez-Moëdec

Plounévez-Moëdec Côtes-d'Armor