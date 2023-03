Portes-ouvertes de l’école Diwan de Lesneven skol Diwan Lesneven Lesneven Catégories d’Évènement: Lesneven

Penn-ar-Bed

Portes-ouvertes de l’école Diwan de Lesneven skol Diwan Lesneven, 2 juin 2023, Lesneven. Portes-ouvertes de l’école Diwan de Lesneven 2 et 3 juin skol Diwan Lesneven L’école Diwan de Lesneven vous ouvre ses portes les 2 et 3 juin. Vous souhaitez que votre enfant soit bilingue ? Venez découvrir notre enseignement en breton par immersion ! Vous êtes les bienvenus ! skol Diwan Lesneven rue de dixmude, 29260 LESNEVEN Lesneven 29260 Penn-ar-Bed Breizh [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 83 37 24 »}, {« type »: « email », « value »: « skol.lesneven@diwan.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 Diwan

Détails Catégories d’Évènement: Lesneven, Penn-ar-Bed Autres Lieu skol Diwan Lesneven Adresse rue de dixmude, 29260 LESNEVEN Ville Lesneven Departement Penn-ar-Bed Lieu Ville skol Diwan Lesneven Lesneven

skol Diwan Lesneven Lesneven Penn-ar-Bed https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Portes-ouvertes de l’école Diwan de Lesneven skol Diwan Lesneven 2023-06-02 was last modified: by Portes-ouvertes de l’école Diwan de Lesneven skol Diwan Lesneven skol Diwan Lesneven 2 juin 2023 Lesneven skol Diwan Lesneven Lesneven

Lesneven Penn-ar-Bed