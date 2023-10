Portes-ouvertes de l’école Diwan de Guérande Skol Diwan Gwenrann Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Portes-ouvertes de l’école Diwan de Guérande Skol Diwan Gwenrann Guérande, 25 novembre 2023, Guérande. Portes-ouvertes de l’école Diwan de Guérande Samedi 25 novembre, 10h00 Skol Diwan Gwenrann Entrée libre Votre enfant est en âge d’entrer à l’école, mais vous ne savez dans quelle école l’inscrire ? Venez à aux portes ouvertes de Diwan Gwenrann le samedi 25 novembre, de 10h à 12h30 ! La directrice de l’école ainsi que des familles vous accueilleront autour d’un café convivial. Cette rencontre sera ainsi le moment idéale pour poser toutes vos questions. Skol Diwan Gwenrann 7 route du Sénéchal, 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ecole@diwan-gwenrann.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

Samedi 25 novembre, 10h00
Skol Diwan Gwenrann
7 route du Sénéchal, 44350 Guérande
Guérande
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

