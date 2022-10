Portes ouvertes de Diwan Felger Skol Diwan Felger Felger Catégories d’évènement: Felger

Portes ouvertes de Diwan Felger Skol Diwan Felger, 15 octobre 2022, Felger. Portes ouvertes de Diwan Felger Samedi 15 octobre, 10h00 Skol Diwan Felger venez visiter l’école Diwan de Fougères Skol Diwan Felger 7 promenade du Gué Maheu, 35300 Fougères Madeleine – Sermandière – Chattière Felger 35300 Il-ha-Gwilen Breizh L’école Diwan de Fougères ouvre ses portes. Venez faire connaissance avec l’équipe enseignante et découvrir les salles de classes et d’activité. Les projets de l’année vous seront aussi présenter et vous pourrez échanger avec des parents d’élèves de l’école.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T13:00:00+02:00 Diwan

