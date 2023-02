Portes ouvertes de l’école Diwan de Bourbriac Skol Diwan Boulvriag Bourbriac Catégories d’Évènement: Bourbriac

Côtes-d'Armor

Portes ouvertes de l’école Diwan de Bourbriac Skol Diwan Boulvriag, 10 mars 2023, Bourbriac. Portes ouvertes de l’école Diwan de Bourbriac 10 et 11 mars Skol Diwan Boulvriag Skol Diwan Boulvriag 17 Rue de Coat Liou, 22390 Bourbriac Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T07:45:00+00:00 – 2023-03-11T10:45:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bourbriac, Côtes-d'Armor Autres Lieu Skol Diwan Boulvriag Adresse 17 Rue de Coat Liou, 22390 Bourbriac Ville Bourbriac lieuville Skol Diwan Boulvriag Bourbriac Departement Côtes-d'Armor

Skol Diwan Boulvriag Bourbriac Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourbriac/

Portes ouvertes de l’école Diwan de Bourbriac Skol Diwan Boulvriag 2023-03-10 was last modified: by Portes ouvertes de l’école Diwan de Bourbriac Skol Diwan Boulvriag Skol Diwan Boulvriag 10 mars 2023 Bourbriac Skol Diwan Boulvriag Bourbriac

Bourbriac Côtes-d'Armor